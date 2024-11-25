Bolu\'da Tavuk Yüklü Kamyon Devrildi

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Bolu'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle devrilen kamyondaki onlarca tavuk telef oldu.

Gölcük Tabiat Parkı yolunda seyreden sürücüsü öğrenilemeyen 14 DF 689 plakalı tavuk yüklü kamyon, kar yağışı ve buzlanmanın etkisiyle kontrolden çıkarak devrildi.

Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, kasadan savrulan onlarca tavuk telef oldu.