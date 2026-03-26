Bolu'da TIR, Otobüse Çarptı - Son Dakika
Bolu'da TIR, Otobüse Çarptı

26.03.2026 16:51
Bolu'da TIR'ın yolcu otobüsüne çarpması sonucu kaza meydana geldi, yaralı yok.

BOLU'da Anadolu Otoyolu'nda aynı yöne giden TIR'ın yandan çarptığı yolcu otobüsü, bariyerlere çarpıp refüje çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza, otobüsün kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında, Anadolu Otoyolu'nun Çaydurt mevkisinde meydana geldi. Kastamonu'dan İstanbul'a giden Aşkın Lütfi Yeni'nin kullandığı 34 KS 591 plakalı yolcu otobüsüne sağ şeritten gelen 41 AKH 217 plakalı TIR çarptı. Yolcu otobüsü çarpmanın etkisiyle bariyerleri parçalayıp refüje çıktı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza sırasında yara almayan otobüsteki 26 yolcu başka bir otobüse nakledildi.

Bu arada kaza, otobüsün amerasına yansıdı. TIR'ın sağ şeritten gelerek yolcu otobüsüne çarpıp, ön camlarının kırıldığı ve refüje çıktığı anlar ise saniye saniye görüntülere yansıdı.

Yolcu otobüsünün şoförü Aşkın Lütfi Yeni, "En sağ şeritten geldi. Ne kadar kornaya da bassam bariyere çıkacaktım geldi vurdu. Biz de mecbur kaldık bariyerlere çıktık" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Ulaşım, Güncel, Bolu, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da TIR, Otobüse Çarptı - Son Dakika

ABD’ye müzakere yanıtı İran kendi şartlarını resmen sundu
ABD'ye müzakere yanıtı! İran kendi şartlarını resmen sundu
Fenerbahçe İrfan Can Kahveci ile yollarını ayırıyor
Fenerbahçe İrfan Can Kahveci ile yollarını ayırıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan salonu ayağa kaldıran İran sözleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran İran sözleri
Zamanlama manidar: NATO’dan dikat çeken Türkiye çıkışı
Zamanlama manidar: NATO'dan dikat çeken Türkiye çıkışı
Gözaltındaki ünlüler mahkemeye sevk edildi Adanalı’nın Pınar’ı dahil 5 kişiye tutuklama talebi
Gözaltındaki ünlüler mahkemeye sevk edildi! Adanalı'nın Pınar'ı dahil 5 kişiye tutuklama talebi
Türkiye’nin konuştuğu aile Amca Kadayıfçıoğlu, Etiler’de kurşun yağmuruna tutulmuş
Türkiye'nin konuştuğu aile! Amca Kadayıfçıoğlu, Etiler'de kurşun yağmuruna tutulmuş
SON DAKİKA: Bolu'da TIR, Otobüse Çarptı - Son Dakika
Advertisement
