Bolu'da Trafik Ekipleri Taksi ve Motosikletlere Denetim Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Bolu'da Trafik Ekipleri Taksi ve Motosikletlere Denetim Gerçekleştirdi

Bolu\'da Trafik Ekipleri Taksi ve Motosikletlere Denetim Gerçekleştirdi

Bolu'da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, Anıtpark Kavşağı'nda taksi ve motosiklet sürücülerini denetledi. Sürücülere kurallara uymaları konusunda bilgilendirme yapıldı ve ehliyetsiz veya eksik evrak bulunanlara cezai işlem uygulandı.

12.02.2024 11:38  Güncelleme: 11:41
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Bolu'da trafik ekipleri, taksi ve motosikletlere yönetim denetim gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, denetim kapsamında taksi ve motosiklet sürücülerini Anıtpark Kavşağı'nda durdurdu.

Sürücüleri kurallara uymaları konusunda bilgilendiren ekipler, ehliyeti olmayan, araçlarında eksik evrak bulunanlara cezai işlem uyguladı.

Kaynak: AA

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