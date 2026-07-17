BOLU'da, ormanda devrilen traktörün sürücüsü Muzaffer Nes (73), yaşamını yitirdi.
Kaza, dün akşam saatlerinde, Fasıl köyü mevkisinde meydana geldi. Traktörüyle köyün yakınındaki ormana giden Muzaffer Nes'ten haber alınamayınca yakınları aramaya başladı. Yakınları, ormanda Nes'in kaza sonucu devrildiği değerlendirilen traktörüyle karşılaştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Traktörün altında kalan Muzaffer Nes'in yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Son Dakika › Güncel › Bolu'da Traktör Devrildi: 73 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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