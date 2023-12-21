Bolu\'da uçurumda bıçakla yaralanan kişinin sanığının yargılanması başladı

Bolu'nun Göynük ilçesinde bir kişinin uçurumda bıçakla yaralanmış halde bulunmasıyla ilgili tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık M.F.B. (42), mağdur Ö.D. (42) ile yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasının ardından söz verilen Ö.D. sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.

Olay günü sanıkla arasında yaşananları anlatan Ö.D, "Sanık, 'Sen benim hanıma bakmışsın.' dedi. Benim kimsenin karısında, kızında gözüm yok. Önce boğazıma bıçak dayadı, cüzdanımı telefonumu aldı. Beni uçurumdan aşağıya attı. Dirensem de gücüm yetmedi. Uçurumdan aşağıya düşünce göğsüme ve sırtıma 7-8 bıçak darbesi aldım. Mağdurum, herkes cezasını çeksin." diye konuştu.

Ö.D, sanığın kendisini şikayetçi olmaması konusunda da tehdit ettiğini ileri sürdü.

Sanık M.F.B. ise Ö.D. ile aynı iş yerinde çalıştıklarını belirterek, "İşe aynı servisle gidip geliyoruz. Ö.D'nin eşime uygunsuz şekilde el hareketleri oldu. Eşim kendisini uyardı. Sonrasında ben de uyardım. İlerleyen zamanda eşime yine bir yakınlaşması olmuş. 'Eşinden koca olmaz, iyi bir koca olsaydı seni çalıştırmazdı.' demiş. Eşim de bu durumu bana söyledi." ifadelerini kullandı.

İş çıkışında Ö.D. ile okul bahçesinde görüşerek kendisini uyardığını dile getiren M.F.B, şöyle devam etti:

"Bana 'Eşini çok kıskanıyorsan çalıştırma.' dedi, onur kırıcı laflar söyledi. Boğuşmaya başladık, bana bıçak çekti. Ben de kendi çakımı çıkardım. O esnada boğuşurken Ö.D. uçurumdan aşağıya düştü. Mücadele sırasında Ö.D'nin cüzdanı ve cep telefonu yere düştü. Onları alıp dereye attım. Üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum."

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenilmesinin ardından duruşmayı, cumhuriyet savcısının mütalaasını sunması ve taraf avukatlarının savunmalarını hazırlaması için ertelendi.

Bolu'nun Göynük ilçesinde 5 Eylül'de Ö.D'den haber alamayan yakınları polise başvurmuş, başlatılan çalışmalar sonucu Ö.D. ekiplerce uçurumda bıçaklanmış halde bulunmuştu.

Ö.D'nin verdiği ifade kapsamında gözaltına alınan M.F.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.