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Bolu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlıdan Birisi Tutuklandı - Son Dakika
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Bolu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlıdan Birisi Tutuklandı

Bolu'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı. Operasyonda, 38,45 gram afyon sakızı ve 44,33 gram metamfetamin ele geçirildi. Tutuklanan zanlı cezaevine gönderildi.

Bolu\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlıdan Birisi Tutuklandı
22.12.2023 - 18:30,
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Bolu'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve aracılığının engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 2 şüphelinin üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı.

Aramada, 31 parça halinde 38,45 gram afyon sakızı ile 7 parça halinde 44,33 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan R.R ve A.M.T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden, R.R.'ye "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapılırken, A.M.T., ise "uyuşturucu madde ticareti" suçlaması ile çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak ???????cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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Emniyet Müdürlüğü, Bolu, Narkotik Suçlar, Tutuklama, Gözaltı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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