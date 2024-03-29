Bolu'da vatandaşlara 2 bin 500 fidan dağıtıldı.
Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, Orman Haftası kapsamında Kent Meydanı'nda fidan dağıtımı gerçekleştirdi.
Vali Yardımcısı Abdullah Şen, Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk ve orman personeli, vatandaşlara 2 bin 500 fidan dağıttı.
İl merkezi ve ilçelerde, Orman Haftası dolayısıyla toplam 20 bin fidan dağıtıldığı öğrenildi.
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şehir halkına hizmet için tahsis edilen kaynakları yağmalayıp başka amaçlar için deste deste savurmak bu şehri üzer. İstanbul'u üzmemek gerekir.
Manisa'da yapılan operasyonda durdurulan bir hafif ticari araçta 50 kilogram sentetik ecza hammaddesi ve 200 bin sentetik ecza ele geçirildi. Ayrıca, suç geliri olduğu değerlendirilen 7 bin 500 lira da ele geçirildi. Operasyon sonucunda uyuşturucu ticareti suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Amasya'da seçim çalışmalarını sürdürdü. Kentte esnaf ziyaretlerinde bulunan Davutoğlu, seçim otobüsünden vatandaşları selamladı. Amasya Muhacirler Derneğini ziyaret eden Davutoğlu, burada yaptığı konuşmada, seçimlere çok az bir süre kaldığını, 1 Nisan'dan itibaren Türkiye'nin siyasi haritasının yeniden şekilleneceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Sultanbeyli Kent Meydanı'nda düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, Türkiye'de Başbakanlığımız ve Cumhurbaşkanlığımız döneminde bizim kadar çok il gezisi yapan, program gerçekleştiren siyasetçi bulamazsınız. Bizim motivasyon kaynağımız milletimizin sevgisi, coşkusu ve kalpten gelen duasıdır dedi.
Hatay'ın Antakya ilçesinde bir evde çıkan kavga ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Eve giren ekipler, kavga eden kardeşlerin yanı sıra diğer şüphelilerin de hareketlerinden şüphelenerek evde arama yaptı. Aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen bir heykel, dışı kabartmalı bir obje ve birçok sikke ile tabanca fişeği ele geçirildi. Ekipler, evde bulunan 4 kişiyi gözaltına alarak objeleri Müze Müdürlüğüne teslim etti.
Isparta'nın Gelendost ilçesine bağlı Yaka köyünde meydana gelen kazada, otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Gelendost Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu ve Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesine sevk edildiği belirtildi.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Kuzey Afrika'dan gelen çöl tozu etkili oldu. Araçlarının üzerlerini kaplayan çamuru gören sürücüler şaşkınlık içinde kaldı. Oto yıkama istasyonlarına akın eden sürücüler, yoğunluk nedeniyle uzun kuyruklar oluşturdu. Uzmanlar, bahar döneminde görülen toz taşınımının tarım alanları için faydalı olduğunu vurgularken, bahar alerjisi veya solunum rahatsızlığı olanların tedbirli olmaları gerektiğini söyledi.
İzmir'de bir baba, küçük yaştaki kız çocuğuna tır kullanmasına izin vererek sosyal medyada paylaştı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilen baba hakkında idari para cezası kesildi ve adli işlem başlatıldı.
Ankara'nın Pursaklar ilçesinde düzenlenen kurslarda eğitim alan 7 bin 177 kadın yeni hobiler kazanarak sosyalleşme fırsatı buldu. Kurslara katılan kadınlar Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika alarak iş hayatına daha kolay atılma fırsatı elde etti.
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