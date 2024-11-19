Bolu\'da Yaban Hayatı Fotokapanlarda

Bolu'da yaban hayatı fotokapanlara yansıdı
BOLU - Bolu'da ormanlık alanlara kurulan fotokapanlarla yabani hayvanlar görüntülendi.
Bolu'nun ormanlarındaki yaban hayatının takibi için bazı bölgelere fotokapanlar yerleştirildi. Yerleştirilen fotokapanlara geyik, karaca, ayı, tilki, kurt, sansar, yaban tavşanı gibi hayvanlar fotokapanlara yansıdı. Kameralara takılan hayvanların yiyecek aradığı görüldü.
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