Bolu'da Yaban Hayvanlarına Rehabilitasyon - Son Dakika
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Bolu'da Yaban Hayvanlarına Rehabilitasyon

Bolu\'da Yaban Hayvanlarına Rehabilitasyon

Bolu'da 2023'te 260 yaban hayvanı tedavi edildi, sağlığına kavuşanların oranı %50 arttı.

15.01.2025 14:17
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Bolu'da geçen yıl yaralı ve bitkin halde bulunan 260 yaban hayvanına tedavi ve rehabilitasyon hizmeti verildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 2024 yılında geçen yıllara oranla doğada bulunan hayvan sayısında artış gözlendiği belirtildi.

Açıklamada, bu artışın iklim değişikliğinden kaynaklanabileceğine işaret edilerek, "Müdürlüğümüz, iklim değişikliğinin yaban hayatına etkilerini azaltmak ve bu değerli canlıları korumak için özverili çalışmalarını sürdürüyor. Sağlık ve teknik hizmetlerimizin güçlendirilmesiyle müdürlüğümüzde tedavi ve rehabilitasyon sağlanan yaban hayvanlarının oranı geçen yıla göre yüzde 50 artış gösterdi. Bu başarı, emeklerimizin ve doğru stratejilerin yansımasıdır." ifadeleri kullanıldı.

Geçen yıl boyunca tedavi edilen 260 hayvandan 151'inin sağlığına kavuşarak doğaya bırakıldığı, 8'inin ise hayvanat bahçelerine teslim edildiği aktarılan açıklamada, 101 hayvanın ise kurtarılamadığı kaydedildi.

İklim değişikliği, biyoçeşitliliğin azalması, beslenme alışkanlıklarındaki değişim ve kırsal alanlarda insan etkisinin yoğunlaşmasının yaban hayvanlarının yardıma ihtiyaç duymasına neden olduğu, bu etkenlerin yaban hayatını koruma çalışmalarının önemini bir kez daha gözler önüne serdiği anlatılan açıklamada, vatandaşlardan yaban hayvanlarıyla eldivensiz temas kurmamaları ve bu tür durumlarda uzman desteği almaları istendi.

Açıklamada, ayrıca DKMP ekiplerinin, geçen yılki denetimlerde kaçak avcılık ve biyolojik kaçakçılıkla mücadele ile yaban hayvanına ve sahipsiz hayvana yönelik suçlardan 1 milyon 50 bin lira cezai işlem uyguladığı ifade edildi.

Kaynak: AA

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