Bolu\'da yağma ve hırsızlıktan 30 yıl 24 gün hapis cezası alan firari yakalandı

Bolu'da yağma ve hırsızlıktan 30 yıl 24 gün hapis cezası alan firari yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu'da yağma, hırsızlık ve nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından hakkında 30 yıl 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polisin operasyonuyla yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Bolu'da hakkında 30 yıl 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "yağma", "hırsızlık" ve "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından hakkında 30 yıl 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ö'yü operasyonla yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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