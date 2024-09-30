Bolu'da Yağmur 7 Kazaya Neden Oldu - Son Dakika
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Bolu'da Yağmur 7 Kazaya Neden Oldu

Bolu\'da Yağmur 7 Kazaya Neden Oldu

Bolu'da yağmur nedeniyle 7 ayrı kazada toplam 7 kişi yaralandı, yollar kayganlaştı.

30.09.2024 14:22
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BOLU'da, Anadolu Otoyolu'nda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen 7 ayrı kazada, toplam 7 kişi yaralandı.

Kentte sabah saatlerinde etkili olan sağanak, Anadolu Otoyolu'nda kazaları da beraberinde getirdi. İlk kaza, saat 10.30 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Dörtdivan Gişeleri mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden RE 080 AL yabancı plakalı TIR, RE BA 956 yabancı plakalı cip ile 06 BG 3117 plakalı otomobil yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda çarpıştı. Otomobil, bariyerleri aşarak taklalar atıp, yol kenarındaki kanala devrildi. Kazada, su kanalında ters dönen otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri hastanelerde tedavi altına alındı.

Bu kazanın olduğu noktaya 1 kilometre mesafede, saat 11.00 sıralarında ise Ankara yönüne giden 26 ABH 929 plakalı otomobil ile aynı yöne giden 34 KRR 394 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası savrulan 34 KRR 394 plakalı otomobil yoldan çıkarak dinlenme tesisi girişindeki bariyerlere çarparak devrildi. Kazada otomobildeki 1 kişi yaralandı.

Yağmur nedeniyle Anadolu Otoyolu'nda 5 ayrı noktada kontrolden çıkan otomobiller, bariyerlere çarptı. Kazalarda araçlarda hasar oluştu.

Kaynak: DHA

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