Bolu\'da yalnız yaşayan 84 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

14:18 • •
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yalnız yaşayan 84 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.
Büyükcami Mahallesi'ndeki evinde yalnız oturan İrfan Sert'ten bir süre haber alamayan çocukları durumu yakınlarına bildirdi.
Eve gelen Sert'in akrabaları, kapıyı açarak içeri girince yaşlı adamı yatağında hareketsiz halde buldu.
İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Sert'in öldüğünü belirledi.
Yaşlı adamın cenazesi, ambulansla Mudurnu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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