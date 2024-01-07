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Bolu'da yalnız yaşayan 84 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Bolu'da yalnız yaşayan 84 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaşayan İrfan Sert'ten bir süre haber alamayan çocukları, durumu yakınlarına bildirdi. Eve gelen akrabaları, yaşlı adamı yatağında hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri, Sert'in öldüğünü belirledi ve cenazesi Mudurnu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bolu\'da yalnız yaşayan 84 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu
07.01.2024 - 15:18,
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yalnız yaşayan 84 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

Büyükcami Mahallesi'ndeki evinde yalnız oturan İrfan Sert'ten bir süre haber alamayan çocukları durumu yakınlarına bildirdi.

Eve gelen Sert'in akrabaları, kapıyı açarak içeri girince yaşlı adamı yatağında hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Sert'in öldüğünü belirledi.

Yaşlı adamın cenazesi, ambulansla Mudurnu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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