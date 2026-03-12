Bolu\'da Yangın: Ev ve Atölye Küle Döndü

BOLU'da aynı aileye ait tek katlı ev ile yanındaki mobilya atölyesi çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

İzzet Baysal Mahallesi Kanal yolu üzerinde Murat Teke'ye ait tek katlı evde saat 13.00 sıralarında angın çıktı. Büyüyen alevler kısa sürüde evin yanındaki mobilya atölyesine de sıçradı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında ev ile atölye kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.