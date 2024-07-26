Bolu'da Yaralı Kerkenez Tedavi Altına Alındı

Bolu'da ormancılar tarafından yaralı halde bulunan kerkenez tedavi altına alındı.
Bolu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, At Yaylası mevkisinde yaralı halde buldukları kerkenezin kanatlarında çarpmaya bağlı zedelenme olduğunu tespit etti.
Orman İşletme Müdürlüğü'ne götürülen kerkenez, yapılan ilk müdahalenin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü Bolu Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.
Kerkenezin, rehabilitasyon merkezindeki tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.
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