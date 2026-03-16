Bolu'da Yasak Gölete Dalan Çocuk Boğulma Tehlikesi Geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bolu'da Yasak Gölete Dalan Çocuk Boğulma Tehlikesi Geçirdi

Bolu\'da Yasak Gölete Dalan Çocuk Boğulma Tehlikesi Geçirdi
16.03.2026 19:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da girilmesi yasak gölete giren 13 yaşındaki Tanju K. boğulma tehlikesi yaşadı. Tedavi altında.

BOLU'da, Çaygökpınar köyünde bulunan ve çevresi beton bloklarla kapatılarak girilmesi yasak olan gölete giren Tanju K. (13) boğulma tehlikesi geçirdi. Suni teneffüs yapılarak sağlık ekipleri tarafından hayata döndürülen çocuk tedavi altına alındı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Çaygökpınar Köyü mevkisinde meydana geldi. Tanju K., bisikletini yol kenarında bırakıp arkadaşıyla birlikte etrafı beton bloklarla kapatılan ve girilmesi yasak olan gölete girdi. Tanju K. suda çırpınmaya başlayınca, arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi tarafından sudan çıkarılan çocuğa ilk müdahaleyi olay yerindeki sağlık ekibi yaptı. Boğulma tehlikesi geçiren, nefessiz kalan ve su yutan Tanju K., suni teneffüs yapılarak hayata döndürüldü. Çocuk, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde tedavi altına alındı. Tanju K.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Acil Durum, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da Yasak Gölete Dalan Çocuk Boğulma Tehlikesi Geçirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2026 19:22:08. #.0.4#
SON DAKİKA: Bolu'da Yasak Gölete Dalan Çocuk Boğulma Tehlikesi Geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.