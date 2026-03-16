Bolu\'da Yasak Gölete Dalan Çocuk Boğulma Tehlikesi Geçirdi

BOLU'da, Çaygökpınar köyünde bulunan ve çevresi beton bloklarla kapatılarak girilmesi yasak olan gölete giren Tanju K. (13) boğulma tehlikesi geçirdi. Suni teneffüs yapılarak sağlık ekipleri tarafından hayata döndürülen çocuk tedavi altına alındı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Çaygökpınar Köyü mevkisinde meydana geldi. Tanju K., bisikletini yol kenarında bırakıp arkadaşıyla birlikte etrafı beton bloklarla kapatılan ve girilmesi yasak olan gölete girdi. Tanju K. suda çırpınmaya başlayınca, arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi tarafından sudan çıkarılan çocuğa ilk müdahaleyi olay yerindeki sağlık ekibi yaptı. Boğulma tehlikesi geçiren, nefessiz kalan ve su yutan Tanju K., suni teneffüs yapılarak hayata döndürüldü. Çocuk, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde tedavi altına alındı. Tanju K.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.