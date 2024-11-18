Bolu\'da Yaya Güvenliği İçin Trafik Denetimleri

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Bolu'da polis ekiplerinin trafiğe kapalı alanları kullanan motosiklet ve elektrikli araçlara yönelik denetimleriyle yaya güvenliği daha da artırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Müdürlüğünce araç trafiğine kapalı İzzet Baysal Caddesi'ni kullanan motosikletler ile elektrikli araçlara yönelik denetimler gerçekleştiriliyor. Günün belli zamanlarında yapılan denetimler sayesinde trafiğe kapalı caddeyi kullanan motosiklet ve elektrikli araç sayılarında düşüş yaşandı.

Özellikle İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan iş yerlerine ait paket servis görevlileri, motosikletlerini cadde üzerinde elleri ile ilerleterek ara sokaklarda çalıştırıyor.

Bazı iş yerleri ise araçlarını cadde üzerine motosikletler ve elektrikli araçlar için ayrılan park alanlarına koyarak yaya güvenliğini tehlikeye sokmuyor.

Caddeyi kullanan yaya ve bisikletliler, denetimler sayesinde daha önce hızlı ilerleyen motosikletler nedeniyle yaşadıkları tehlikenin ortadan kalktığını ifade ediyor.