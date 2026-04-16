BOLU'da, D-100 kara yolunda karşıya geçmek isterken otomobilin çarptığı İ.İ. (87), yaralandı.
Kaza, saat 12.30 sıralarında D-100 kara yolunun Ankara istikametinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan İ.İ.'ye, A.G. idaresindeki 14 AG 620 plakalı otomobil çarptı. Kazada İ.İ. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İ.İ., ilk müdahalesinin ardından ambulansla İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Zübeyde ÖZMEN/BOLU,
Son Dakika › Güncel › Bolu'da Yaya Kazası - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?