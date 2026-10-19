Bolu'da yayla evi ve bitişik ahır, odunluk, garaj yangında kullanılamaz hale geldi

Bolu'da yayla evi ve bitişik ahır, odunluk, garaj yangında kullanılamaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu'nun Vakıfgeçitveren Güzleme Yaylası'nda dün gece Ahmet Özcan'a ait ahşap yayla evinde çıkan yangın, bitişikteki ahır, odunluk ve garaja da sıçradı. İtfaiyenin söndürdüğü yangında ev, ahır, odunluk ve garaj kullanılamaz hale gelirken inceleme başlatıldı.
BOLU'da yaylada çıkan yangında yayla evi, ahır, odunluk ve garaj tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yangın, dün gece saatlerinde Vakıfgeçitveren Güzleme Yaylası'nda meydana geldi. Ahmet Özcan'a ait ahşap yayla evinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sararken, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, bitişikte bulunan ahır, odunluk ve garaja da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında yayla evi, ahır, odunluk ve garaj tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Haber: Mutlu YUCA//BOLU,
Kaynak: DHA
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