Bolu'da yayla evi yangını odunluk, ahır ve garaja sıçradı, yapılar kullanılmaz oldu

Bolu'da yayla evi yangını odunluk, ahır ve garaja sıçradı, yapılar kullanılmaz olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu'nun Vakıfgeçitveren köyünde Güzleme Yaylası'ndaki yayla evinde nedeni bilinmeyen bir yangın çıktı; alevler bitişikteki odunluk, ahır ve garaja da yayıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev, odunluk, ahır ve garaj kullanılamaz hale geldi.
Bolu'da çıkan yangında ev, odunluk, ahır ve garaj kullanılamaz hale geldi.
Vakıfgeçitveren köyü Güzleme Yaylası'nda Ahmet Özcan'a ait yayla evinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, evin bitişiğindeki odunluk, ahır ve garaja da sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye erlerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev, odunluk, ahır ve garaj kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?