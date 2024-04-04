Bolu\'da yolcu otobüsünde 3 kilo 80 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli tutuklandı

Bolu'da yolcu otobüsünde 3 kilo 80 gram sentetik uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında Anadolu Otoyolu üzerinde durdurulan yolcu otobüsünde arama yaptı.
Narkotik köpeği "Mizaç" ile yapılan aramada, U.K. isimli yolcunun eşyalarının arasında 3 kilo 80 gram sentetik uyuşturucu maddesi bulundu.
Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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