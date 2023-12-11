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Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucu maddeyle yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucu maddeyle yakalanan şüpheli tutuklandı

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Anadolu Otoyolu'nun Dörtdivan kesiminde yapılan uygulamada, İstanbul istikametinde seyreden yolcu otobüsünde narkotik köpeğiyle yapılan aramada 2 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi. Otobüste bulunan Ö.Y. (59) gözaltına alındı ve tutuklandı.

Bolu\'da yolcu otobüsünde uyuşturucu maddeyle yakalanan şüpheli tutuklandı
11.12.2023 - 20:13,
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Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucu maddeyle yakalanan şüpheli tutuklandı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Anadolu Otoyolu'nun Dörtdivan kesiminde uygulama yaptı.

İstanbul istikametinde seyreden yolcu otobüsünde narkotik köpeğinin desteği ile arama gerçekleştirildi.

Yapılan aramada nar kasalarının içerisinde 2 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi. Otobüste yolcu olarak bulunan Ö.Y. (59) gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA
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Anadolu Otoyolu, Dörtdivan, Bolu, Uyuşturucu, Suç, Hukuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucu maddeyle yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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