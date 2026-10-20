Bolu Dağı geçişinde ağaçlar sonbahar renklerine büründü, sürücülere manzara sundu

Bolu Dağı geçişinde ağaçlar sonbahar renklerine büründü, sürücülere manzara sunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yüzde 65'i ormanlarla kaplı Bolu'da dağ yamaçlarındaki ağaçlar yeşil, sarı, kahverengi ve kızıl tonlarına büründü. Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişindeki renk cümbüşü havadan görüntülendi; Elmalık'tan tünel çıkışına uzanan güzergah sürücülere manzaralı yolculuk sunuyor.
Bolu'da ağaçlar yeşil, sarı, kahverengi ve kızılın tonlarına büründü.
Yüzde 65'i ormanlarla kaplı kentte, dağların yamaçlarında sonbahar renklerine bürünen ağaçlar güzel görüntüler oluşturdu.
Türkiye'nin önemli ulaşım güzergahlarından Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişindeki renk cümbüşü havadan görüntülendi.
Elmalık mevkisinden Bolu Dağı Tüneli çıkışına kadar uzanan güzergahtaki renk çeşitliliği, sürücülere güzel manzarada yolculuk yapma imkanı sunuyor.
Kaynak: AA
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