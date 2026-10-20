Bolu Dağı geçişinde ağaçlar sonbahar renklerine büründü, sürücülere manzara sundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bolu Dağı geçişinde ağaçlar sonbahar renklerine büründü, sürücülere manzara sundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu Dağı geçişinde ağaçlar sonbahar renklerine büründü, sürücülere manzara sundu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüzde 65'i ormanlarla kaplı Bolu'da dağ yamaçlarındaki ağaçlar yeşil, sarı, kahverengi ve kızıl tonlarına büründü. Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişindeki renk cümbüşü havadan görüntülendi; Elmalık'tan tünel çıkışına uzanan güzergah sürücülere manzaralı yolculuk sunuyor.

Bolu'da ağaçlar yeşil, sarı, kahverengi ve kızılın tonlarına büründü.

Yüzde 65'i ormanlarla kaplı kentte, dağların yamaçlarında sonbahar renklerine bürünen ağaçlar güzel görüntüler oluşturdu.

Türkiye'nin önemli ulaşım güzergahlarından Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişindeki renk cümbüşü havadan görüntülendi.

Elmalık mevkisinden Bolu Dağı Tüneli çıkışına kadar uzanan güzergahtaki renk çeşitliliği, sürücülere güzel manzarada yolculuk yapma imkanı sunuyor.

Kaynak: AA
Anadolu OtoyoluHava DurumuGüncelYaşamBoluDoğaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sergen Yalçın’ın önüne bu sözleri koydular Tam 11 isim var Sergen Yalçın'ın önüne bu sözleri koydular! Tam 11 isim var
Protestolarla yıkılan İtalya’da ordu sokağa iniyor Milano’ya 500 asker gönderilecek Protestolarla yıkılan İtalya'da ordu sokağa iniyor! Milano'ya 500 asker gönderilecek
Eski hakem Erman Toroğlu, milli takımda Sergen Yalçın tercihini yanlış buldu Eski hakem Erman Toroğlu, milli takımda Sergen Yalçın tercihini yanlış buldu
Boğaz köprüleri için özelleştirmede yeni formül İşte talip olan ülke Boğaz köprüleri için özelleştirmede yeni formül! İşte talip olan ülke
Polis, vaiz, doktor, hemşire... İşte meslek meslek memur maaş hesabı Polis, vaiz, doktor, hemşire... İşte meslek meslek memur maaş hesabı
Muhammed Salah Süper Lig’i sallıyor Gol krallığında zirveye çıktı Muhammed Salah Süper Lig'i sallıyor! Gol krallığında zirveye çıktı
13:47
Sergen Yalçın’dan ilk icraat Montella’nın kovduğu ismi geri getiriyor
Sergen Yalçın'dan ilk icraat! Montella'nın kovduğu ismi geri getiriyor
13:38
A Milli Takım’ın yeni hocası Sergen Yalçın’ın TFF’den ücret istemediği öğrenildi
A Milli Takım'ın yeni hocası Sergen Yalçın'ın TFF'den ücret istemediği öğrenildi
13:27
Sergen Yalçın, A Milli Takım’ın başına geçtiğini duyurdu
Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın başına geçtiğini duyurdu
13:19
Bakan Şimşek ilk kez böyle konuştu Yüzlerce kişi ve şirkete çağrı
Bakan Şimşek ilk kez böyle konuştu! Yüzlerce kişi ve şirkete çağrı
12:21
Mekke İttifakı anlaşması Meclis Başkanlığı’na sunuldu
Mekke İttifakı anlaşması Meclis Başkanlığı'na sunuldu
12:10
Sincan’da zincir markette müşterilere büyük saygısızlık Belediye ekipleri harekete geçti
Sincan'da zincir markette müşterilere büyük saygısızlık! Belediye ekipleri harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2026 14:06:43. #.0.3#
SON DAKİKA: Bolu Dağı geçişinde ağaçlar sonbahar renklerine büründü, sürücülere manzara sundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei