Bolu Dağı geçişinde sis ve yağmur sürücüleri zorluyor
D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis ve yağmur ulaşımı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin düştüğü güzergahta Karayolları ve trafik ekipleri sürücüleri hız yapmamaları ve takip mesafesini korumaları yönünde uyardı.
D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis ve yağmur ulaşımı olumsuz etkiledi.
Güzergahın Düzce kesiminde yer alan Karanlıkdere, Bıçkıyanı ve Bakacak mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Bolu geçişindeki Elmalık, Abant Kavşağı, Karayolları Kavşağı ve Polis Evi mevkilerinde de sis etkisini gösteriyor.
Yer yer yağmurun yağdığı güzergahta sürücüler yolda dikkatli seyretti.
Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, hız yapmamaları ve takip mesafesini korumaları yönünde uyardı.
Kaynak: AA
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