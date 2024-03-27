Bolu Dağı geçişinde tıra çarpan minibüsün sürücüsü ağır yaralandı

Gaziantep'te 1 milyon 393 bin 956 seçmen oy kullanacak

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 1 milyon 393 bin 956 seçmenin oy kullanacağı kentte, seçim güvenliği için 8 bin 288 jandarma ve polisin görevli olduğunu bildirdi. Çeber, seçimle ilgili şu ana kadar olumsuz bir durumun yaşanmadığını belirtti.