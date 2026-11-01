Bolu Dağı\'nda cip ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde cip ile 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bolu Dağı Tüneli viyadükler mevkisi İstanbul istikametinde cip ile 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık personelince yapılan ilk müdahalenin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılması sonrası normale döndü.