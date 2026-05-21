Bolu Dağı\'nda D-100 Ulaşımda Zorluklar

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis ve sağanak, ulaşımı olumsuz etkiledi.

Ankara ile İstanbul arasında önemli ulaşım güzergahlarından D-100 kara yolunun Yumrukaya, Dağkent, Abant kavşağı, Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde sağanak ve sis etkili oldu.

Bölgede sis nedeniyle görüş mesafesi bazı bölgelerde 15 metreye kadar düştü.

Güzergahtan geçen sürücüler, yolda dikkatli ilerledi.

Bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı.