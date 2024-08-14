Bolu Dağı'nda freni tutmayan tır taksiye çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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Bolu Dağı'nda freni tutmayan tır taksiye çarptı: 1 yaralı

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde freni tutmayan bir tır, taksiye çarptı ve 1 kişi yaralandı. Tırın kontrolünü kaybeden sürücü, karşı şeride geçtikten sonra aracını durdurabildi. Yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yaralı ise hastaneye kaldırıldı.

14.08.2024 01:48
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D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde freni tutmayan tırın taksiye çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Bolu'dan İstanbul istikametine seyreden A.M. idaresindeki 14 GH 364 plakalı işlenmiş tavuk yüklü tırın freni Bolu Dağı inişi Taşaltı mevkisinde boşaldı.

Tırın kontrolünü kaybeden sürücü, önündeki T.C. yönetimindeki 81 T 0513 plakalı taksiye çarptıktan sonra İstanbul istikametinde trafiğin yoğun olmasından dolayı karşı şeride manevra yaptı.

Ters istikamette bariyerlere sürterek tırın hızını düşürmeye çalışan A.M, yaklaşık 7 kilometre sonra Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi Safranbolu mevkisinde aracını durdurabildi.

Aracından inen sürücü, balatalardan duman çıktığını görünce çevredekilerin de yardımıyla polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Bölgeye gelen ekipler, tırın balatalarında çıkan yangını kısa sürede söndürdü.

Öte yandan, tırın çarptığı takside yaralanan İ.K, ambulansla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

İtfaiye, Bolu, Trafik Kazaları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu Dağı'nda freni tutmayan tır taksiye çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu Dağı'nda freni tutmayan tır taksiye çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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