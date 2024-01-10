 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bolu Dağı'nda Hafif Kar ve Sis Etkili Oluyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bolu Dağı'nda Hafif Kar ve Sis Etkili Oluyor

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde hafif kar ve sis, görüş mesafesini düşürdü. Karayolları ekipleri bölgede karla mücadele çalışması yürütürken, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde ise ulaşım normal seyrinde ilerliyor. Bolu kent merkezinde de kar aralıklarla etkili oluyor.

Bolu Dağı\'nda Hafif Kar ve Sis Etkili Oluyor
10.01.2024 - 09:37,
Abone Ol

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde hafif kar ve sis, görüş mesafesini düşürdü.

Bölgede akşam saatlerinde başlayan kar, Yumrukaya, Elmalık, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde hafif şekilde devam ediyor.

Sisin de etkisiyle Karanlıkdere mevkisinde görüş mesafesi azaldı.

Ulaşımda aksama yaşanmazken, Karayolları ekipleri bölgede karla mücadele çalışması yürütüyor.

Yağışın olmadığı Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde ise ulaşım normal seyrinde ilerliyor.

Öte yandan Bolu kent merkezinde de kar aralıklarla etkili oluyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Toros Dağları, Kara, Bolu, Ulaşım, Hava Durumu, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu Dağı'nda Hafif Kar ve Sis Etkili Oluyor - Son Dakika


10:44
Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima
10:10
Apandis kanseriyle mücadele eden oyuncu Adan Canto, 42 yaşında hayatını kaybetti Apandis kanseriyle mücadele eden oyuncu Adan Canto, 42 yaşında hayatını kaybetti
09:59
Kasım ayında işsizlik bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 9 oldu Kasım ayında işsizlik bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 9 oldu
09:55
Metrobüs durağında insan seli! Yağmurun altında dakikalarca beklediler Metrobüs durağında insan seli! Yağmurun altında dakikalarca beklediler
09:39
Ekvador'da kaos tırmanıyor! Bazukayı kapan sokağa indi, polis çete üyelerinin peşine düştü Ekvador'da kaos tırmanıyor! Bazukayı kapan sokağa indi, polis çete üyelerinin peşine düştü
09:18
Hazar Ergüçlü'nün çok konuşulan pavyon dansının mimarı ortaya çıktı Hazar Ergüçlü'nün çok konuşulan pavyon dansının mimarı ortaya çıktı
09:02
1999 depremi sonrası kaybolan çocuklar ABD'ye mi kaçırıldı? Epstein davasıyla ilgili korkunç iddia 1999 depremi sonrası kaybolan çocuklar ABD'ye mi kaçırıldı? Epstein davasıyla ilgili korkunç iddia
08:42
Meme kanserini yenen şarkıcı Şimal'ın beyninde tümor tespit edildi Meme kanserini yenen şarkıcı Şimal'ın beyninde tümor tespit edildi

Son Dakika
10:44 Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima
10:10 Apandis kanseriyle mücadele eden oyuncu Adan Canto, 42 yaşında hayatını kaybetti
09:59 Kasım ayında işsizlik bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 9 oldu
09:55 Metrobüs durağında insan seli! Yağmurun altında dakikalarca beklediler
09:39 Ekvador'da kaos tırmanıyor! Bazukayı kapan sokağa indi, polis çete üyelerinin peşine düştü
09:18 Hazar Ergüçlü'nün çok konuşulan pavyon dansının mimarı ortaya çıktı
09:02 1999 depremi sonrası kaybolan çocuklar ABD'ye mi kaçırıldı? Epstein davasıyla ilgili korkunç iddia
08:42 Meme kanserini yenen şarkıcı Şimal'ın beyninde tümor tespit edildi
08:30 AK Parti'nin Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu'nun vaadi, gazetecileri kızdırdı: Rüşvet olarak değerlendiriyoruz
03:27 Ahmet Ercan: Van ve Hakkari'de 7.3 büyüklüğünde deprem olabilir, yanardağlarda patlama yaşanabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 10:58:50. #1.13#
SON DAKİKA: Bolu Dağı'nda Hafif Kar ve Sis Etkili Oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement