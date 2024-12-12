D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı başladı.
Bölgede sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.
Kar yağışı, kara yolunun Elmalık, Bolu Dağı Polisevi, Bakacak ve Karanlıkdere kesimlerinde etkili oldu.
Kara yolları ekipleri, bölgede kar yağışına bağlı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem aldı.
Bölgede görev yapan polis ekipleri ise sürücüleri dikkatli seyretmeleri, hız yapmamaları ve kış lastiği olmadan yola çıkmamaları konusunda uyardı.
Son Dakika › Güncel › Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Başladı - Son Dakika
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