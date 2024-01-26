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Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Etkisini Kaybetti, Sis Görüş Mesafesini Düşürdü - Son Dakika
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Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Etkisini Kaybetti, Sis Görüş Mesafesini Düşürdü

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde gece aralıklarla yağan kar etkisini kaybederken, bölgede sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Sürücüler, sis nedeniyle yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

Bolu Dağı\'nda Kar Yağışı Etkisini Kaybetti, Sis Görüş Mesafesini Düşürdü
26.01.2024 - 11:26,
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BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde, gece aralıklarla yağan kar etkisini kaybederken, bölgede sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde gece saatlerinde aralıklarla kar yağışı etkili oldu. Yağış, sabah saatlerinde etkisini kaybetti. Bolu Dağı'nın Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde etkili olan sis nedeniyle ise görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye kadar düştü. Yolu kullanan sürücüler, sis nedeniyle yavaş ilerledi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Etkisini Kaybetti, Sis Görüş Mesafesini Düşürdü - Son Dakika
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