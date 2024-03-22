D-100 kara yolunda Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisi sürüyor - Son Dakika
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D-100 kara yolunda Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisi sürüyor

D-100 kara yolunda Bolu Dağı\'nda kar yağışı etkisi sürüyor

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde gece başlayan kar yağışı, Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde etkisini artırdı. Kar kalınlığı 10 santimetreye yaklaşırken, sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Kara yolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ederken, trafik ekipleri sürücüleri hız ve hatalı sollama yapmamaları konusunda uyardı.

22.03.2024 22:05  Güncelleme: 22:10
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D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Bolu Dağı'nda gece başlayan kar yağışı, Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde etkisini artırdı.

Kar kalınlığının 10 santimetreye yaklaştığı bölgede, sis nedeniyle görüş mesafesi de düştü.

Bölgede önlemleri artıran kara yolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri de sürücüleri hız ve hatalı sollama yapmamaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel D-100 kara yolunda Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisi sürüyor - Son Dakika

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