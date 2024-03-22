D-100 kara yolunda Bolu Dağı\'nda kar yağışı etkisi sürüyor

CHP Lideri Özel: "Oy Alırlarsa Kemerleri Sıktıracak"

CHP Lideri Özgür Özel, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in Proje Tanıtım Toplantısı'nda konuştu, “Bu iktidarın her şeye rağmen oy alması durumunda, emekli bu durumdayken oy veriyor, çiftçi, köylü bu durumdayken oy veriyor, memurlar bu durumdayken oy veriyor, siftahsız esnaf oy veriyor diye düşünüp bundan sonra 4 yıl boyunca kemerleri size sıktırması, acı reçeteleri size içirmesi gündeme gelecektir" uyarısında bulundu.