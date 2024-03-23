Bolu Dağı'nda Kar Yağışı ve Sis Etkili Oldu - Son Dakika
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Bolu Dağı'nda Kar Yağışı ve Sis Etkili Oldu

Bolu Dağı\'nda Kar Yağışı ve Sis Etkili Oldu

D-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde kar yağışı ve sis etkili oldu. Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler ile Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesiminde aralıklarla kar yağışı ve sis görülüyor. Kar kalınlığı bazı noktalarda 15 santimetreye ulaşırken, Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Sürücülere kış lastiği uyarısı yapılırken, aşırı hız, yakın takip ve hatalı sollama gibi trafik kurallarına uyulması konusunda ikazda bulunuldu.

23.03.2024 11:33
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D-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde kar yağışı ve sis etkisili oldu.

Kara yolunun Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler ile otoyolun Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesiminde iki gündür aralıklarla kar yağışı ve sis görülüyor.

Bölgede kar yağışı ve sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Kar kalınlığının bazı noktalarda 15 santimetreye ulaştığı bölgede, Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Güzergahta görev yapan trafik ekipleri, sürücülere kış lastiği uyarısı yaparak, kış lastiği olmayanların Bolu Dağı güzergahını kullanmamalarını istedi.

Ekipler, sürücüleri ayrıca yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda da ikaz etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bolu Dağı'nda Kar Yağışı ve Sis Etkili Oldu - Son Dakika

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