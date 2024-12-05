Bolu Dağı\'nda Kaza: Otoyol Ulaşımı Yeniden Açıldı

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Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışında makaslayan tıra otomobilin çarptığı kaza nedeniyle trafiğe kapatılan İstanbul yönü ulaşıma açıldı.

Romanya uyruklu Iona V'nin kullandığı OT 16 YKW plakalı tır, otoyolun İstanbul istikameti Bolu Dağı Tüneli çıkışı 3. viyadük üzerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu makasladı.

Bu sırada aynı istikamette gelen Kadir Ö. idaresindeki 06 KS 219 plakalı otomobil, makaslayan tıra çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralananın olmadığı kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti ulaşıma kapatıldı. Sürücüler Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendirildi.

Tırdan sızan mazotun kazaya neden olmaması için yola talaş ve kum döküldü.

Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından yolda yeniden ulaşım sağlanmaya başladı.