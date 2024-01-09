Bolu Dağı\'nda Sağanak Kar Yağışı

BOLU Dağı'nda etkili olan sağanak, kar yağışına dönüştü. Bölgede yeşil alanlar, beyaz örtü ile kaplanırken, karayolları ekipleri kar küreme çalışması başlattı.

Bolu Dağı geçişinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, akşam saatlerinde kar yağışına dönüştü. Bolu Dağı'nın D-100 karayolu geçişinde başlayan hafif kar yağışının ardından yeşil alanlar, beyaza büründü. Karayolları ekipleri, yol güzergahlarında kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı. Kar, ulaşımda aksamalara neden olmazken; sürücüler yollarına sorunsuz şekilde devam etti.