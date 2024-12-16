Bolu Dağı\'nda Sis Etkili, Görüş Mesafesi 30 Metreye Düştü

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BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde sis etkili olurken, görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye düştü.

Bolu Dağı geçişinde sabah saatlerinde kısa süre kar yağdı. Kar yağışı bölgede etkisini yitirirken, D-100 kara yolu geçişinde sis etkili oldu. Bolu Dağı'nın Karanlıkdere ve Seymenler mevkiinde sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye kadar düştü. Sürücüler, rampaların ve virajların bulunduğu Bolu Dağı geçişinde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle yavaş ilerledi.

HABER-KAMERA: Mutlu YUCA/BOLU,