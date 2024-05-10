D-100 Karayolu Bolu Dağı Geçinde Sis Görüş Mesafesini Düşürdü - Son Dakika
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D-100 Karayolu Bolu Dağı Geçinde Sis Görüş Mesafesini Düşürdü

D-100 Karayolu Bolu Dağı Geçinde Sis Görüş Mesafesini Düşürdü

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı.

10.05.2024 10:35
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D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçinde sis, görüş mesafesini düşürdü.

Bölgede sabah saatlerinden itibaren sis etkisini gösterdi.

Güzergahın Düzce kesiminde yer alan Kaynaşlı, Hasanbey, Taşaltı, Bakacak, Karanlıkdere ve Elmalık mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Bölgede görev yapan Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapılmamasıyla ilgili uyardı.

Kaynak: AA

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