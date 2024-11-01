Bolu Dağı'nda Yoğun Sis Etkili - Son Dakika
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Bolu Dağı'nda Yoğun Sis Etkili

Bolu Dağı'nda görüş mesafesi 30 metreye düştü, sürücüler uyarılıyor.

01.11.2024 20:42
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Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor

BOLU - İstanbul ile Ankara arasında köprü görevi gören D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Bolu'da sabah saatlerinden itibaren kent merkezinde ve yüksek kesimlerde yoğun sis etkili oluyor. Özellikle, D-100 kara yolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde sis sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı'nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.

Kaynak: İHA

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