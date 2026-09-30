Bolu Dağı\'nda yoğun sis etkili oldu, görüş mesafesi yaklaşık 20 metreye kadar indi

Bolu Dağı'nda yoğun sis etkili oldu, görüş mesafesi yaklaşık 20 metreye kadar indiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu Dağı'ndaki D-100 kara yolu geçişinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini yaklaşık 20 metreye kadar düşürdü. Sürücüler, sis nedeniyle rampalı ve virajlı yollarda araçlarını yavaş sürdü.
BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde yoğun sis etkili olurken, görüş mesafesi yaklaşık 20 metreye kadar düştü.
Ankara ile İstanbul arasındaki önemli geçiş güzergahlarından Bolu Dağı'nda, sabah saatlerinden itibaren sis etkili oldu. D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi, yaklaşık 20 metreye kadar düştü. Sürücüler, sisle kaplanan rampalı ve virajlı yollarda araçlarıyla yavaş ilerledi.
Kaynak: DHA
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