Bolu Dağı\'nda yoğun sis etkili oldu, görüş mesafesi yaklaşık 20 metreye kadar indi

BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde yoğun sis etkili olurken, görüş mesafesi yaklaşık 20 metreye kadar düştü.

Ankara ile İstanbul arasındaki önemli geçiş güzergahlarından Bolu Dağı'nda, sabah saatlerinden itibaren sis etkili oldu. D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi, yaklaşık 20 metreye kadar düştü. Sürücüler, sisle kaplanan rampalı ve virajlı yollarda araçlarıyla yavaş ilerledi.