Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışı 3. viyadük üzerinde Romanya uyruklu Iona V'nin idaresindeki OT 16 YKW plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle makasladı. Aynı istikamette ilerleyen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 KS 219 plakalı otomobil, makaslayan tıra çarptı.
İhbarla olay yerine Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi. Şans eseri yaralananın olmadığı kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti ulaşıma kapatıldı. Sürücüler Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendirilirken araçların yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Bolu Dağı Tüneli'nde makas kazası! İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı - Son Dakika
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