Bolu'daki Otel Yangını Davasında İlk Savunmalar Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bolu'daki Otel Yangını Davasında İlk Savunmalar Başladı

07.07.2025 13:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu Kartalkaya'daki otel yangını davasında sanıkların savunmalarına başlandı, 19 kişi tutuklu.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişini hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davada sanıkların savunmalarının alınmasına başlandı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda özel olarak oluşturulan salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, yangında yaralananlar ile hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Salonun içi ve çevresinde kolluk kuvvetlerince geniş güvenlik önlemi alındı, yerleşke etrafındaki cadde ve sokaklar araç trafiğine kapatıldı.

Duruşmaya katılanlar, 2 ayrı noktada yapılan aramadan sonra salona alındı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) kayıt altına alınan duruşmada, iddianamenin kabul kararının okunması ve sanıkların kimlik tespitinin yapılmasının ardından sanık savunmalarına geçildi.

Tutuklu sanık Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir, olaydan derin üzüntü duyduğunu belirterek, vefat edenlere Allah'tan rahmet diledi.

Demir, Grand Kartal Otel'de sorumluluğu ve yetkisinin olmadığını, maaşını ve ödemelerini Gazelle Otel'den aldığını, yangınla ilgili hiç kimsenin kendisini aramadığını ve bilgi vermediğini söyledi.

Tutuklu sanık Grand Kartal Otel Muhasebe Müdürü Kadir Özdemir'in kendisini arayıp Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde halledilmesi gereken evrak olduğunu söylediğini aktaran Demir, "Evrak içeriğine vakıf değilim. Sanık (Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı) Sedat Gülener'i aradım, hafta içinde konuyu gerekli arkadaşlara ileteceğini söylemişti. Yılbaşına doğru bana döndü ve 'İşleminiz tamamlandı.' dedi. Ne işlem olduğunu bilmiyorum. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum." diye konuştu.

Olayın kaza olduğunu savunan sanığın avukatı da "olası kast" iddiasını kabul etmediklerini belirterek, beraat ve tutuksuz yargılama talep etti.

Sanık ve avukatının savunmasının ardından çapraz sorguya geçildi.

Demir, bir müşteki avukatının "Sanık Sedat Gülener, (önceki ifadelerinde) sizinle evrakın iptaline ilişkin konuştuğunu beyan etti. Ne diyeceksiniz?" sorusuna, "Bu evrakın zaman aşımına uğramaması için ricada bulundum. Başka bilgim yoktur. Kadir Özdemir'in hangi işlemleri yaptığı bilgisine sahip değilim. Sedat Gülener'den sadece işlerin hızlandırılması için destek istedim, başka isteğim olmamıştır. İstediğim yardım, sadece evrakın ilerleme süreciyle alakalı." cevabını verdi.

Başka bir müşteki avukatının "Eksiklik nedeniyle iade edilen evrakın içeriğini gerçekten bilmiyor muydunuz?" sorusuna Demir, "Hayır bilmiyorum." diyerek karşılık verdi.

Sanık Demir, diğer bir müşteki avukatının "Aileyle, işle alakalı kimle görüşüyorsunuz?" sorusu üzerine, "Aileyle herkesle görüşebilirim ama işle ilgili görüştüğüm kişi Emir Aras'tır." dedi.

Sanık ve avukatının savunması ve çapraz sorgu sırasında bazı müştekiler zaman zaman tepki gösterdi.

Duruşma, verilen aranın ardından sanık savunmalarıyla devam edecek.

Kaynak: AA

Kayak Merkezi, Kartalkaya, Güvenlik, Mahkeme, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Kaza, bolu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'daki Otel Yangını Davasında İlk Savunmalar Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kalça kemiği ameliyatından 4 saat sonra hayatını kaybetti Kalça kemiği ameliyatından 4 saat sonra hayatını kaybetti
İsrailli aşırı sağcı Bakan’dan itiraf: İsrail ordusu başarısız oldu İsrailli aşırı sağcı Bakan'dan itiraf: İsrail ordusu başarısız oldu
Meteoroloji uyardı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın Meteoroloji uyardı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın
Özel’in erken seçim çağrısına AK Partili Bekir Bozdağ’dan yeşil ışık Özel'in erken seçim çağrısına AK Partili Bekir Bozdağ'dan yeşil ışık
Şehir şehir dolaşıp 200’den fazla kez çatıya çıktı, para alıp indi Şehir şehir dolaşıp 200'den fazla kez çatıya çıktı, para alıp indi
Musiala’nın sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu Musiala'nın sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu
Nefes kesen mücadeleler Kırkpınar’da finalin adı belli Nefes kesen mücadeleler! Kırkpınar'da finalin adı belli
Bursa’da asker eğlencesinde silahlı kavga çıktı Bursa'da asker eğlencesinde silahlı kavga çıktı
Mağarada metan gazından zehirlenen 5 askerimiz şehit oldu Mağarada metan gazından zehirlenen 5 askerimiz şehit oldu
Aydın’da orman yangını çıktı Aydın'da orman yangını çıktı
Şehit annesi Remziye Çetin’in vasiyeti yerine getirildi Şehit annesi Remziye Çetin'in vasiyeti yerine getirildi

12:44
CHP, tüm belediye başkanlarını Ankara’ya çağırdı
CHP, tüm belediye başkanlarını Ankara'ya çağırdı
12:20
İlk kez hakim karşısına çıkan Ayşe Barım’dan gözyaşları içinde savunma: Her tarafım mosmor
İlk kez hakim karşısına çıkan Ayşe Barım'dan gözyaşları içinde savunma: Her tarafım mosmor
11:21
Muhammed Yakut’un ölümüyle ilgili yeni iddia: Genelevde öldü
Muhammed Yakut'un ölümüyle ilgili yeni iddia: Genelevde öldü
11:18
Otel sahibi duruşmada aylık gelirini açıkladı, salon ayağa kalktı
Otel sahibi duruşmada aylık gelirini açıkladı, salon ayağa kalktı
11:04
Metan gazından şehit olan askerlerimizin sayısı 12’ye yükseldi
Metan gazından şehit olan askerlerimizin sayısı 12'ye yükseldi
20:52
Elazığ Sivrice’de 3.6 büyüklüğünde deprem
Elazığ Sivrice'de 3.6 büyüklüğünde deprem
20:06
DEM Parti’den İmralı ziyareti sonrası ilk açıklama
DEM Parti'den İmralı ziyareti sonrası ilk açıklama
19:43
Gazeteci Timur Soykan serbest bırakıldı
Gazeteci Timur Soykan serbest bırakıldı
19:06
Gazeteci Nihat Genç son yolculuğuna uğurlandı
Gazeteci Nihat Genç son yolculuğuna uğurlandı
18:59
Tarihi yarış Formula 1’de bir ilk yaşandı
Tarihi yarış! Formula 1'de bir ilk yaşandı
18:53
Çorum FK’dan 6 bomba transfer birden
Çorum FK'dan 6 bomba transfer birden
18:33
Kırkpınar’da Başpehlivan Orhan Okulu oldu
Kırkpınar'da Başpehlivan Orhan Okulu oldu
18:14
Türkiye’ye şehit ateşi düştü Siyasilerden peş peşe başsağlığı mesajları
Türkiye'ye şehit ateşi düştü! Siyasilerden peş peşe başsağlığı mesajları
17:50
Şehit annesi Remziye Çetin’in vasiyeti yerine getirildi
Şehit annesi Remziye Çetin'in vasiyeti yerine getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2025 13:44:44. #7.12#
SON DAKİKA: Bolu'daki Otel Yangını Davasında İlk Savunmalar Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.