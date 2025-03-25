Bolu'daki Yangın Soruşturmasında İl Özel İdaresi Ruhsat Müdürü Gözaltına Alındı

(BOLU)- Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin yangında hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel soruşturması kapsamında Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat Müdürü Yeliz Erdoğan gözaltına alındı.

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'inde 21 Ocak tarihinde çıkan yangında restoran 78 kişi yaşamını yitirmişti. Yangın faciasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında 31 şüpheli gözaltına alınırken otel sahibi Halit Ergül, otelin genel müdürü ve aynı zamanda otel sahibi Ergül'ün damadı olan Emir Aras, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İtfaiye Müdürü Kenan Coşkun, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener'in de bulunduğu 22 şüpheli tutuklanırken 8'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 9 şüpheli serbest bırakıldı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan bilirkişi raporunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin gerekli denetimleri özensiz ve yetersiz yaptıkları, mevcut eksiklikleri tespit etmedikleri, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin ise yangın denetim raporunun yetersiz ve eksik inceleme yapılarak düzenledikleri tespit edildi. Raporda ayrıca otel ile ilgili yapı ve yapı kullanım ruhsatı verme, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve önceden ruhsatlandırılması yapılan yerlerin denetimlerinin İl Özel İdareleri'nin yetki ve sorumluluğunda olduğu, ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin de gerekli denetimleri zamanında ve gereği gibi yapmadıklarından yangın ve sonuçlarında birinci derecede etkili oldukları belirtildi.

Sunulan bilirkişi raporunun ardından, Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat Müdürü Yeliz Erdoğan bugün gözaltına alındı.