BOLU'dan Ankara'ya, taleplerinin karşılanmaması amacıyla yarın yürüyüş başlatmayı planlayan Büro Memur-Sen üyelerine, Valilik araç trafiği yoğunluğu ve çevresel risk gerekçesiyle izin vermedi.
Büro Memur-Sen, 3600 ek gösterge, kamudaki servislerin kaldırılmaması, toplu sözleşmelerde ikramiyelerin yeniden ödenmesi gibi konulardaki taleplerinin karşılanmadığı gerekçesiyle Bolu'dan Ankara'ya yürüme kararı aldı. Büro Memur-Sen üyelerinin yarın sabah, saat 11.00'de Bolu Valiliği önünden başlatmayı planladığı yürüyüşe Valilik tarafından, araç trafiği yoğunluğu, mesafesi, çevresel riskler ile can ve mal güvenliği gerekçe gösterilip izin verilmedi.
Son Dakika › Güncel › Bolu'dan Ankara'ya Yürüyüşe İzin Verilmedi - Son Dakika
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