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Bolu Emniyet Müdürlüğü Silahlı Soygun Tatbikatı Gerçeğini Aratmadı - Son Dakika
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Bolu Emniyet Müdürlüğü Silahlı Soygun Tatbikatı Gerçeğini Aratmadı

Bolu Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen silahlı soygun tatbikatı, gerçeğini aratmadı. Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde 27 ekip ve 60 personelin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatta, Büyük Camii Mahallesi Kuyumcular Çarşısı'nda bir dükkana giren silahlı ve kar maskeli 2 kişi, işletme sahibini yaraladıktan sonra altınları alarak kaçtı. Polis ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle zanlılar yakalandı ve altınlar kuyumcuya teslim edildi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Silahlı Soygun Tatbikatı Gerçeğini Aratmadı
31.12.2023 - 11:23,
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Bolu Emniyet Müdürlüğünün 27 ekiple gerçekleştirdiği silahlı soygun tatbikatı, gerçeğini aratmadı.

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde 27 ekip 60 personelin katılımıyla, Emniyet, Asayiş ve Müdahale Planı (Panter A Planı) Senaryolu Tatbikatı gerçekleştirildi.

Senaryo kapsamında, Büyük Camii Mahallesi Kuyumcular Çarşısı'nda bir dükkana giren silahlı ve kar maskeli 2 kişi, işletme sahibini yaraladıktan sonra altınları alarak olay yerinden yaya kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri kuyumcuya ilk müdahaleyi yaparken, polis güvenlik önlemi aldı.

Yaya olarak uzaklaştıktan sonra hafif ticari araçla kaçtıkları belirlenen zanlılar, ekiplerce D-100 kara yolunda yakalanarak gözaltına alındı, altınlar kuyumcuya teslim edildi.

Kaynak: AA
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Asayiş Şube Müdürlüğü, Bolu, Güvenlik, Gözaltı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu Emniyet Müdürlüğü Silahlı Soygun Tatbikatı Gerçeğini Aratmadı - Son Dakika
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