Bolu Gerede'de geri dönüşüm deposundaki yangın kontrol altına alındı, 2 kişi hafif yaralandı - Son Dakika
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Bolu Gerede'de geri dönüşüm deposundaki yangın kontrol altına alındı, 2 kişi hafif yaralandı

Bolu Gerede\'de geri dönüşüm deposundaki yangın kontrol altına alındı, 2 kişi hafif yaralandı
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Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Yazıkara köyündeki bir fabrikanın geri dönüşüm malzemeleri deposunda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında hafif şekilde yaralanan 2 vatandaş için geçmiş olsun dileklerinde bulunulurken bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Bolu'da geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu depoda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Gerede ilçesine bağlı Yazıkara köyü sınırları içerisinde faaliyet gösteren bir fabrikanın geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgede yangın nedeniyle yoğun duman oluşurken, zaman zaman patlama sesleri duyuldu.

Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

Valilik açıklaması

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, Gerede'ye bağlı Yazıkara köyü sınırları içerisinde faaliyet gösteren bir fabrikanın deposunda saat 18.40 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığı belirtildi.

İhbar üzerine ilgili kurum ve kuruluşlara bağlı ekiplerin ivedilikle olay yerine yönlendirildiği, yangına müdahale çalışmaları başlatıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yangın ekiplerimizin yoğun ve koordineli müdahalesi sonucunda kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmaları ile güvenlik tedbirleri aralıksız sürdürülmektedir. Yangına müdahale sürecimizde ilimizden ve çevre illerden görev alan tüm ekiplerimize gayret ve fedakarlıkları dolayısıyla teşekkür ediyor, yangın sırasında hafif şekilde yaralanan 2 vatandaşımız başta olmak üzere fabrika çalışanlarına, yöre halkımıza ve hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bolu Gerede'de geri dönüşüm deposundaki yangın kontrol altına alındı, 2 kişi hafif yaralandı - Son Dakika

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