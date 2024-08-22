Bolu Gerede'de meydana gelen yangın kontrol altına alındı
Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Bolu Gerede'de meydana gelen yangının gece gündüz demeden yapılan müdahaleler sonucu kontrol altına alındığı belirtildi. Yangınla mücadele ekiplerinin yoğun çabaları sonucu yangının yayılması engellenirken, soğutma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.
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23.08.2024 06:37:33. #1.12#
SON DAKİKA: Bolu Gerede'de meydana gelen yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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