Bolu Göynük'te domuz avında silah ateş alınca bir kişi öldü, 4 kişi gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu'nun Göynük ilçesinde gece düzenlenen domuz avında 5 arkadaştan biri, silahın ateş almasıyla başından yaralandı ve yaşamını yitirdi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alınırken, cenaze otopsi için morga kaldırıldı.
Bolu'nun Göynük ilçesinde domuz avı sırasında başından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.
Gürpınar köyü Fakılar Mahallesi'nde 5 arkadaş, gece saatlerinde domuz avına çıktı.
Av sırasında silahın ateş alması sonucu Ömer G. (35) başından yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin kontrolünde Ömer G'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Ömer G'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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