Bolu Göynük'te kümeste çıkan yangında 24 bin civciv öldü
Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Güneyçalıca köyünde etlik piliç yetiştirilen kümeste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangında kümeste bulunan 24 bin civciv öldü.
Bolu'nun Göynük ilçesinde yangın çıkan kümeste bulunan 24 bin civciv öldü.
İlçeye bağlı Güneyçalıca köyünde etlik piliç yetiştiriciliği yapılan bir kümeste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü.
Yangında, kümeste bulunan 24 bin civciv öldü.
Kaynak: AA
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