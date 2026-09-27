Bolu Kıbrıscık'ta düzenlenen tatbikatta 55 gönüllü kanyonda yaralıları kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bolu Kıbrıscık'ta düzenlenen tatbikatta 55 gönüllü kanyonda yaralıları kurtardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu Kıbrıscık\'ta düzenlenen tatbikatta 55 gönüllü kanyonda yaralıları kurtardı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu Kıbrıscık'ta düzenlenen 5'inci Ulusal Doğada Arama Kurtarma Tatbikatı'na 11 dernekten 55 gönüllü katıldı. Kanyondaki zorlu bölgede senaryo gereği yaralananlar, sedyeler halatla bağlanarak sağlık ekiplerine taşındı; 3 gün süren tatbikat sona erdi.

BOLU'nun Kıbrıscık ilçesinde düzenlenen tatbikatta görev yapan ekipler kanyondaki zorlu bölgede yaralıları kurtardı. Ekipler kanyonda sedyeleri halatla bağlayarak sağlık ekibinin bulunduğu bölgeye taşıdı.

İlçeye bağlı Dokumacılar Köyü mevkisinde bulunan kanyonda 5'inci Ulusal Doğada Arama Kurtarma Tatbikatı düzenlendi. Köroğlu Arama Kurtarma Derneği öncülüğünde düzenlenen tatbikata 11 arama kurtarma derneğinden 55 gönüllü arama kurtarma ekibi katıldı. Tatbikata ayrıca UMKE, JAK ve AFAD ekipleri de destek verdi. Tatbikatta ekipler senaryo gereği kayalıklardan ve tehlikeli dar geçitlerden oluşan kanyonda düşerek yaralanan kişilere müdahale edildi. Zorlu alana giren arama kurtarma ekipleri yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. Yaralılara ulaşan ekipler sedyeleri halatlarla bağlayarak sağlık ekiplerinin bulunduğu bölgeye taşıdı. Bazı yaralılar ise kanyonun üzerinden karşılıklı halatlar çekilerek sedye karşı tarafa taşındı. 3 gün süren tatbikat bugün yapılan son tatbikat ve eğitim çalışmaları ile sona erdi.

Köroğlu Arama Kurtarma Derneği Başkanı Hakan Esen, gerçek olaylarda doğru müdahaleler yapılmasının hayat kurtardığını belirterek, "Bu müdahalelerin doğru bir şekilde yapılabilmesi ise olağan zamanlarda gerçeğe yakın senaryolarda tatbikatlar yapmaktan geçer" dedi.

Kaynak: DHA
Acil DurumGüncelYaşamBoluSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sadece kayıpları aramıyor Ünlü sunucu yatırımını bu işe yaptı Sadece kayıpları aramıyor! Ünlü sunucu yatırımını bu işe yaptı
Yeniden Refah’ta istifa depremi Doğan Bekin, “AK Parti“ iddialarına yanıt verdi Yeniden Refah'ta istifa depremi! Doğan Bekin, "AK Parti" iddialarına yanıt verdi
Trump’tan yapay zekaya yeni isim Şi Jinping de fikri beğendi Trump’tan yapay zekaya yeni isim! Şi Jinping de fikri beğendi
Esenler’de bıçakla ekiplere koşan şüpheli, ihtara uymayınca vurularak durduruldu Esenler'de bıçakla ekiplere koşan şüpheli, ihtara uymayınca vurularak durduruldu
“163 milyon lirayı 4 ayda 20 katına çıkardılar“ iddiası Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti’deki görevinden istifa etti "163 milyon lirayı 4 ayda 20 katına çıkardılar" iddiası! Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti'deki görevinden istifa etti
Uygulama noktasından kaçtı, polisle çatıştı, intihar etti Uygulama noktasından kaçtı, polisle çatıştı, intihar etti
Cumhur İttifakı’na kapıyı kapatmadı: Her parti ile bir araya geliriz Cumhur İttifakı'na kapıyı kapatmadı: Her parti ile bir araya geliriz
20:30
Acun Ilıcalı’nın Fenerbahçe’ye olan borcu ortaya çıktı Rakam hiç de az değil
Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe'ye olan borcu ortaya çıktı! Rakam hiç de az değil
20:15
Fon soruşturmasında 53 milyar TL iddiası Şirketin adı ortaya çıktı
Fon soruşturmasında 53 milyar TL iddiası! Şirketin adı ortaya çıktı
19:32
Rıdvan Dilmen’den Süper Lig devi için şampiyonluk kehaneti: Kazanırlarsa yolu yarılarlar
Rıdvan Dilmen'den Süper Lig devi için şampiyonluk kehaneti: Kazanırlarsa yolu yarılarlar
19:10
Gaziantep’te yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 7 ölü, 13 yaralı
Gaziantep’te yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 7 ölü, 13 yaralı
17:50
Üniversitede “tecavüz“ iddiası Pakistan’ı karıştırdı Dükkanları yağmaladılar, uçağın üzerine çıktılar
Üniversitede "tecavüz" iddiası Pakistan'ı karıştırdı! Dükkanları yağmaladılar, uçağın üzerine çıktılar
17:49
Hayatı bir gecede altüst olmuş Roberto Carlos servetini nasıl kaybettiğini anlattı
Hayatı bir gecede altüst olmuş! Roberto Carlos servetini nasıl kaybettiğini anlattı
16:42
Betül Sayan Kaya’nın istifası sonrası net çıkış: Erdoğan işe el attı
Betül Sayan Kaya'nın istifası sonrası net çıkış: Erdoğan işe el attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2026 20:31:59. #.0.2#
SON DAKİKA: Bolu Kıbrıscık'ta düzenlenen tatbikatta 55 gönüllü kanyonda yaralıları kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei