Bolu Kıbrıscık'ta otluk alanda çıkan yangın ağaçlara sıçradı, 1,5 saatte söndürüldü
Bolu'nun Kıbrıscık ilçesi Balı köyünde otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ağaçlık bölgeye sıçradı. İtfaiye, arazöz ve helikopterle müdahale eden ekipler, yangını yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına alarak söndürdü.
BOLU'nun Kıbrıscık ilçesinde tutuşan otlarla çıkan yangın, ağaçların yoğun olduğu bölgeye sıçradı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 1,5 saatte söndürüldü.
Kıbrıscık ilçesi Balı köyü mevkisinde saat 13.30 sıralarında otluk alanda yangın çıktı. Otların tutuştuğu yangın, rüzgarın da etkisiyle ağaçların yoğun olduğu alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü'nden arazözler ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi sonucu yangın yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına alınıp, söndürüldü.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Bolu Kıbrıscık'ta otluk alanda çıkan yangın ağaçlara sıçradı, 1,5 saatte söndürüldü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?