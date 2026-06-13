Bolu Kitap Fuarı ve Kültür Festivali Başladı - Son Dakika
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Bolu Kitap Fuarı ve Kültür Festivali Başladı

Bolu Kitap Fuarı ve Kültür Festivali Başladı
13.06.2026 17:40
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Bolu Kitap Fuarı, 9 gün sürecek etkinliklerle Kent Meydanı'nda açıldı. Valinin mesajı etkili oldu.

Bolu Kitap Fuarı ve Kültür Sanat Festivali başladı.

Bolu Valiliği koordinesinde 9 gün sürecek etkinlik için Kent Meydanı'nda kitapların satış ve tanıtımları için alan kuruldu.

Burada düzenlenen törende konuşan Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, medeniyetlerin yalnızca taşla, toprakla, şehirlerle değil, fikirlerle, irfanla, kelamla ve insanın ruhuna işleyen sanatla inşa edildiğini söyledi.

Kitabın ise asırlardan süzülüp gelen hikmetin, tecrübenin ve insanlığın ortak hafızasının en kıymetli hazinesi olduğunu ifade eden Aydın, köklü tarihi, zengin kültürel mirası ve ilim irfan geleneği ile Anadolu'nun müstesna şehirlerinden biri olan Bolu'da böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Vali Aydın'ın konuşmasının ardından protokol üyeleri kurdele keserek fuarın açılışını gerçekleştirdi.

Öğretmenlerince fuara getirilen Sakarya Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Nisa Nur Kutucularoğlu, kitap okumayı çok sevdiğini söyledi.

Elfin Toprak da herkese kitap okumayı tavsiye etti.

Abdullah Berat ise kitap fuarı açıldığı için mutlu olduğunu dile getirerek, "Arkadaşlarımızla burayı gezerek kitaplara bakacağız. Daha önce hiç kitap fuarına gitmemiştim. Burada çeşit çeşit kitaplar göreceğiz." diye konuştu.

Fuarın açılışına CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, Sayıştay Başsavcısı İsmail Altıntaş, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, İdare Mahkemesi Başkanı Emrah Işık, daire amirleri ve kitapseverler katıldı.

Söyleşiler, imza günleri ve çeşitli kültürel etkinliklerin düzenleneceği fuar, 21 Haziran'da sona erecek.

Kaynak: AA

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